Конгресс США предложил запретить продление СНВ после 2021 года

В конгресс США внесли законопроект, предусматривающий прекращение продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) после 2021 года.

Об этом говорится в сообщении конгрессмена Лиз Чейни.

«Этот законопроект не позволит финансировать продление действия нового Договора о СНВ до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ», — говорится в сообщении.

Документ, представленный политиками, озаглавлен как «Прекращение российской ядерной агрессии».