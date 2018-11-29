ЕС пообещал следить за развитием ситуации в Керченским проливе

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Евросоюз планирует следить за развитием ситуации в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Евросоюз будет и впредь внимательно следить за развитием ситуации и полон решимости действовать надлежащим образом в тесной координации с международными партнерами», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в заявлении отмечается, что Европейский союз «крайне озабочен по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни».

Ранее сообщалось, что Киев обратился в трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе.