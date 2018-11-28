СМИ сообщили об авиаударе коалиции США по Сирии, погибли мирные жители

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Возглавляемая США коалиция совершила удар по провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли шесть мирных жителей, передает SANA.

Сообщается также, что несколько человек были ранены.

По данным местного телевидения, авиаудар был нанесен по дому в Хаджине, который использовался боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в качестве тюрьмы, передает РИА «Новости».

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Ранее Минобороны России сообщило, что в одной из сирийских больниц боевики готовят отравляющие мины, чтобы спровоцировать США.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.