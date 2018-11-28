Минобороны: в Сирии готовят отравляющие мины, чтобы спровоцировать США
Министерство обороны сообщило о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил, передает РИА «Новости».
«По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами», — сообщили представители министерства.
Отмечается, что изготовленные припасы планируется применить в районе, где расположены сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать массированные удары США.
Ранее МИД России призвал привлечь к ответственности виновных в химатаке в Алеппо.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.