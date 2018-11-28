Минобороны: в Сирии готовят отравляющие мины, чтобы спровоцировать США

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Министерство обороны сообщило о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил, передает РИА «Новости».

«По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами», — сообщили представители министерства.

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Отмечается, что изготовленные припасы планируется применить в районе, где расположены сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать массированные удары США.

Ранее МИД России призвал привлечь к ответственности виновных в химатаке в Алеппо.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.