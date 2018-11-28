Суд в Крыму раскрыл статус арестованных украинских военных

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В сообщении на сайте Киевского районного суда города Симферополя говорится о том, что помещенные под арест военные украинских ВМС остаются в статусе подозреваемых, им не было предъявлено обвинение.

Отмечается, что решение о помещении под арест до 25 января украинских военных было принято на основании обоснованности предъявленного им подозрения. В суде пояснили, что при вынесении решения были учтены сведения о личности подозреваемых, не имеющих постоянного места жительства на территории России и являющихся гражданами другой страны.

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В тексте сообщения также говорится о том, что им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму поместил под арест командира буксира украинских ВМС «Яны Капу».