Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает «полномасштабная война» с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, это якобы подтверждают разведданные, согласно которым возле границ Украины сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

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«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией», — сказал Порошенко.

Он отметил, что введение военного положения в десяти украинских регионах обусловлено именно этой причиной.

Военное положение было введено 26 ноября с 14.00 (15.00 мск) и должно продлиться 30 дней до по 14.00 (15.00 мск) 26 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко снова издал указ о военном положении.