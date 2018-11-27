ФСБ: на задержанных кораблях ВМС Украины были вооружение и боеприпасы

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проинформировала, что на задержанных украинских военных кораблях находились вооружения и боеприпасы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что на судах обнаружили четыре 30 мм пушки, четыре автоматических гранатомета, два пулемета ДШК, четыре пулемета ПКТ, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета ПМ, один травматический пистолет, а также сигнальный пистолет ПС (организация запрещена в России).

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Помимо этого, были найдены осколочно-фугасные снаряды, выстрелы ВОГ, гранаты, запалы УЗРГМ и РГ, 30 мм сигнальные патроны, патроны 7,62 мм, 5,45 мм, 12,7 мм и 9 мм, магазины АК-74 и ПМ а также 15 штык-ножей.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины поставили задачу «скрытным порядком» перейти в Бердянск.