Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе

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Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался во время допроса в провокации,передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.

Он отметил, что намеренно игнорировал запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции.

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«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что (действия. «Газета.ru») носят провокационный характер», — сказал Лесовой.

Украинский военный подчеркнул, что что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.

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