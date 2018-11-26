В МИД призвали привлечь к ответственности виновных в химатаке в Алеппо
Министерство иностранных дел (МИД) России призвало в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в химических атаках в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что «варварская атака на мирных жителей Алеппо» заслуживает безоговорочного осуждения.
Также отмечается, что правительство Сирии направило письмо на имя генсекретаря ООН, председателя Совета безопасности ООН и гендиректора ОЗХО с призывом «принять безотлагательные меры по расследованию инцидента и направлению экспертов на место происшествия».
Ранее сообщалось, что в сирийском Алеппо в результате химатаки пострадали 107 человек.