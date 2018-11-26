Украина и НАТО обсудят совместное присутствие в Черном море

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Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев на заседании комиссии Украина-НАТО намерен обсудить новые решения в контексте сотрудничества по черноморской безопасности, включая возможное совместное присутствие в Черном море, передает РИА «Новости».

«Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества относительно черноморской безопасности, это может быть и совместное присутствие, мы говорим о таком присутствии, это могут быть и другие меры», — заявил Климкин.

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Он отметил, что заседание комиссии Украины-НАТО состоится сегодня, 26 ноября, на нем стороны намерены обсудить возможные меры в отношении России.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.