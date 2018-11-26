Украина назвала условие отмены военного положения
По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, военное положение на Украине может быть отменено в любой момент, в случае нормализации ситуации, передает ТАСС.
«В случае нормализации ситуации, военное положение может быть отменен в любое время», — сказал Турчинов.
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Об этом он заявил после заседания СНБО.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объяснил введение военного положения на Украине.
«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.