Украина назвала условие отмены военного положения

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По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, военное положение на Украине может быть отменено в любой момент, в случае нормализации ситуации, передает ТАСС.

«В случае нормализации ситуации, военное положение может быть отменен в любое время», — сказал Турчинов.

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Об этом он заявил после заседания СНБО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объяснил введение военного положения на Украине.

«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.