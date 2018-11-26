Россия запросила созыв экстренного заседания СБ ООН

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Российская сторона запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», — сказал Полянский.

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По его словам, заседание предварительно намечено на 19.00 мск.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины решил ввести военное положение на 60 суток.

«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.