СНБО Украины решил ввести военное положение на 60 суток

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады в Киеве, октябрь 2017 года РИА «Новости»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести военное положение на 60 суток, сообщает РИА «Новости».

Решение было принято в результате голосования.

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