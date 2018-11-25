Макрон отреагировал на химическую атакую боевиков в Алеппо

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12054841/RTS25GZE-pic905-895x505-47741.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на сообщения об атаке боевиков в сирийском Алеппо, в ходе которой применялись снаряды с хлором. Об этом сообщает РИА «Новости».

Французский лидер выразил надежду на то, что те, кто раскрыл информацию о применении химического оружия, передадут ее в ОЗХО, а виновные в нападении будут установлены.

Реклама

«Что касается сообщений об атаке и использовании химоружия, у нас нет ясной и достаточной информации, чтобы комментировать информацию, предоставленную Россией. Я хочу подчеркнуть, что Франция осуждает любое применение химического оружия», — отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили обстрелявших Алеппо боевиков.