ВКС России уничтожили обстрелявших Алеппо боевиков
Самолеты ВКС России нанесли удар по позициям боевиков, которые обстреляли мирных жителей Алеппо химическими боеприпасами, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.
«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — сказал Конашенков.
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По его словам, в результате ударов российских ВКС, все цели боевиков были уничтожены.
Ранее Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо.