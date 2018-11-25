ВКС России уничтожили обстрелявших Алеппо боевиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/12016477/Depositphotos_94076282_l-2015-pic905-895x505-88446.jpg">

Самолеты ВКС России нанесли удар по позициям боевиков, которые обстреляли мирных жителей Алеппо химическими боеприпасами, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — сказал Конашенков.

Реклама

По его словам, в результате ударов российских ВКС, все цели боевиков были уничтожены.

Ранее Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо.