В Крыму призвали «быть во всеоружии» из-за нарушения границы кораблями Украины

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Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал незаконное пересечение военными украинскими кораблями границы России спланированной провокацией, передает РИА «Новости».

«Это абсолютно ожидаемая, спланированная и скоординированная западными покровителями киевского режима провокация», — заявил Мурадов.

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Он добавил, что подобные инциденты будут продолжаться, особенно в преддверии выборов на Украине. По его словам, из-за низкого рейтинга президент Украины Петр Порошенко будет искать выход из ситуации за счет обострения обстановки и новых провокаций в отношении России.

«Нам стоит быть во всеоружии», — заключил Мурадов.

Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии нарушивших границу России кораблей ВМС Украины.