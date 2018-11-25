В Крыму призвали «быть во всеоружии» из-за нарушения границы кораблями Украины
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал незаконное пересечение военными украинскими кораблями границы России спланированной провокацией, передает РИА «Новости».
«Это абсолютно ожидаемая, спланированная и скоординированная западными покровителями киевского режима провокация», — заявил Мурадов.
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Он добавил, что подобные инциденты будут продолжаться, особенно в преддверии выборов на Украине. По его словам, из-за низкого рейтинга президент Украины Петр Порошенко будет искать выход из ситуации за счет обострения обстановки и новых провокаций в отношении России.
«Нам стоит быть во всеоружии», — заключил Мурадов.
Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии нарушивших границу России кораблей ВМС Украины.