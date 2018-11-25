Число пострадавших при обстреле Алеппо достигло 50
Число пострадавших в результате обстрела боевиками сирийского города Алеппо увеличилось до 50 человек, передает РИА «Новости».
Об этом заявил глава департамента здравоохранения Алеппо Зияд Хадж Тах.
По его словам, все пострадавшие были доставлены в больницу.
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Он также добавил, что два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки.
Зияд Хадж Тах подчеркнул, что предположительно, боевики обстреляли город снарядами с хлором.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками района Алеппо пострадали более 40 мирных жителей.