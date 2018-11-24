При ударе коалиции по сирийскому Хаджину погибли 20 мирных жителей
В результате удара международной коалиции, возглавляемой США, по сирийскому городу Хаджин погибли 20 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Отмечается, что среди погибших девять детей, а также восемь женщин из одной семьи.
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«Международная коалиция совершила новые убийства: в результате авиаударов по району рынка в городе Хаджин провинции Дейр-эз-Зор погибли около 20 мирных жителей, среди них девять детей и восемь женщин-членов одной семьи», — сообщил телеканал Ikhbariya.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара коалиции по Сирии погибли 10 человек.