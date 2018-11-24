Лавров раскрыл механизмы подрывной политики США в ЕС и на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подрывная деятельность США у границ России и в Европе ставит в позицию заложника европейскую безопасность, передает РИА «Новости».
«Архитектура диалога Россия-ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь», — сказал Лавров.
Он также указал на то, что кризис на Украине, ставший «результатом геополитических игр США» и «слепоты бюрократии Евросоюза», обрушил атмосферу доверия, над которой много лет трудились лидеры России и европейских стран.
«Более того, (США) пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой «холодной войне», — отметил министр.
Лавров подчеркнул, что проводимая «из-за океана» подрывная политика ставит под угрозу безопасность народов Европы.