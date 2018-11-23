В результате удара коалиции в Сирии погибли 10 человек

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В результате авиаудара коалиции во главе с США по сирийской деревне Шаафа погибли более 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское телевидение.

Деревня Шаафа расположена на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что все погибшие были мирными жителями.

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По данным агентства SANA, в результате ударов погибли 11 человек, при этом атака продолжается.

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