Постпред России в ОЗХО рассказал о потворстве США химическому терроризму

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Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Соединенные Штаты потворствуют химическому терроризму в Сирии, поддерживая сирийские экстремистские группировки, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время выступления на 4-й Обзорной конференции ОЗХО.

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«США под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии незаконно разместили на территории этой страны свой военный контингент. Истиной же целью американского военного присутствия является прикрытие в угоду своим политическим интересам экстремистских группировок, орудующих в Сирии», — сказал Шульгин.

По его словам, эти группировки ответственны за провокациями с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, а также другие «многочисленные химинциденты».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чем должна руководствоваться ОЗХО.