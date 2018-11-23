Патрушев: США отвлекают внимание от своих нарушений ДРСМД

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес российской стороны о нарушениях ДРСМД США выдвигают, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что нужно «отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами».

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По словам секретаря Совбеза, США игнорируют очень важные вопросы, в том числе, возможность использования универсальных пусковых установок на базах ПРО США в Румынии и Польше для применения крылатых ракет «Томагавк», дальность которых подпадает под ограничения ДРСМД.

Кроме того, как отметил Патрушев, Вашингтон при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывает технологии создания ракет средней дальности, также запрещенных Договором.

«Важно, что данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов», — подчеркнул секретарь.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва ответила на все вопросы Вашингтона по ДРСМД.