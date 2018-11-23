Украинские военные провели учения у Азовского моря
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр объединенных сил Украины.
Отмечается, что в учениях принимали участия подразделения оперативно-тактической группировки «Восток». Военные «продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье».
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По данным пресс-центра, во время тренировки военные инженеры осуществили минирование десантно-опасных участков побережья, а также подходы к ним. Также сообщается, что реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО «Ураган» провел обстрел десантных кораблей условного противника на подходах к берегу.
Ранее в МИД России оценили возможность строительства военной базы в Азовском море.