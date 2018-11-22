В МИДе оценили возможность строительства военной базы в Азовском море

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Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что российская сторона не планирует строить в регионе военную базу, а милитаризация Россией Азовского моря — это очередная придуманная «страшилка».

Он подчеркнул, что военную группировку при поддержке США там наращивает Киев, в то время как российские военные в регионе занимаются только охраной Крымского моста, а пограничники обеспечивают безопасность в Азово-Керченском бассейне.

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«Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет», — сказал Карасин.

По мнению дипломата, создание очередного «очага напряженности» Киеву нужно для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

Ранее в МИД России предостерегли Киев от провокаций в Азовском море.