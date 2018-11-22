Порошенко назвал вступление в НАТО амбициозной задачей
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление страны в НАТО является «очень амбициозной задачей». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Украина будет в НАТО и это членство станет гарантией ее безопасности.
Он также добавил, что упорный труд военных и дипломатов приближает Украину к этой цели.
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Однако, Порошенко не стал обещать конкретные сроки вступления Украины в НАТО.
Ранее в Верховной раде объяснили, почему Украина не сможет стать членом НАТО.