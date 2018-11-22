ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем
Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
Ранее днем 22 ноября пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео, на которых видны два вертолета, у одного из которых с груз, напоминающий человеческие фигуры.
Реклама
«Без комментариев», — ответили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Ранее источник назвал причину появления вертолетов над Кремлем.