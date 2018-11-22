ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Ранее днем 22 ноября пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео, на которых видны два вертолета, у одного из которых с груз, напоминающий человеческие фигуры.

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«Без комментариев», — ответили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Ранее источник назвал причину появления вертолетов над Кремлем.