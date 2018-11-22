Трамп намекнул, что собирается в Афганистан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телеконференции с американскими ВВС США в Афганистане в честь Дня благодарения намекнул, что может посетить Афганистан, передает Reuters.
Он заявил, что хотел бы увидеться видеться с американскими военнослужащими в Соединенных Штатах, но затем добавил, что у них есть шанс встретиться вживую и в Афганистане.
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«Или, может быть, я даже увижу вас там. Никогда не знаешь, как пойдет», — сказал Трамп.
США ведут в Афганистане одну из самых продолжительных войн к текущему моменту, однако Трамп за два года своего президентства до сих пор там не побывал.
Ранее Трамп пообещал посетить военных США в зонах конфликтов.