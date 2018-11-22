В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

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Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, авианосец получил 52 повреждения из-за падения на него крана с плавучего дока.

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Он также добавил, что это относится к категории незначительных повреждений.

Рахманов подчеркнул, что завершение ремонта планируется на конец 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на инцидент с «Адмиралом Кузнецовым».