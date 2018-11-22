МИД обвинил НАТО в обмане мирового масштаба
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство НАТО ввело в заблуждение не только Советский Союз, но и все мировое сообщество, передает РИА «Новости».
По ее словам, НАТО продолжило расширение альянса на восток, несмотря на договоренности.
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«Это был обман мирового масштаба», — заявила Захарова.
Захарова добавила, что ответственность за обман лежит на целых странах и политических системах.
Ранее в НАТО призвали «агрессивную» Россию к диалогу по ДРСМД.