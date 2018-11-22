МИД заявил об использовании Осло скандала с GPS для отвлечения от внутренних проблем

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS во время учений НАТО для отвлечения внимания от внутренних проблем, передает РИА «Новости».

Она добавила, что у западных политиков стало привычным возлагать на Россию ответственность за любые происшествия, не приводя доказательств.

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«Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые истории потребовались главе норвежского минобороны для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала, например, с новейшим фрегатом ВМС Норвегии Хельгеингстад, который 8 ноября столкнулся на ровном месте с нефтеналивным танкером и затонул в районе Бергена», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Финляндия выразила озабоченность послу России из-за сбоев GPS.