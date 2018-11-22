В МИД прокомментировали простои судов при прохождении Керченского пролива

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что простои судов перед прохождением Керченского залива в украинские порты или при выходе из них не связаны с прохождением пограничного контроля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, причина заключается в особом порядке плавания по Керчь-Еникальскому каналу. Захарова добавила, что он обусловлен «специфическими габаритами канала, сложными метеорологическими и навигационными условиями».

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Дипломат уточнила, что такой порядок предполагает обязательную лоцмансккую проводку, и поэтому суда сначала собирают в караваны, что занимает определенное время.

«У нас есть надежда, что и это в Евросоюзе, в структурах ЕС знают», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что за девять месяцев текущего года число проверенных судов под флагом России превышает количество проверенных украинских судов, о чем говорят данные статистики.

Ранее в Крыму прокомментировали задержание Украиной 15 судов.