В Иране приготовились к ракетной атаке по базам и авианосцам США

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Иранский глава аэрокосмических сил заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут поразить военные базы Соединенных Штатов, а также американские авианосцы в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Военный подчеркнул, что армия Ирана применит оружие, если их спровоцируют США.

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«Наши ракеты «земля-море» имеют область поражения 700 км... авианосцы США являются нашими целями», — подчеркнул глава аэрокосмических сил Ирана.

Он не уточнил, какими действиями американская сторона может спровоцировать военный конфликт в регионе.

Ранее Иран заявил о начале производства собственных истребителей.