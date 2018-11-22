В Иране приготовились к ракетной атаке по базам и авианосцам США
Иранский глава аэрокосмических сил заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут поразить военные базы Соединенных Штатов, а также американские авианосцы в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Военный подчеркнул, что армия Ирана применит оружие, если их спровоцируют США.
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«Наши ракеты «земля-море» имеют область поражения 700 км... авианосцы США являются нашими целями», — подчеркнул глава аэрокосмических сил Ирана.
Он не уточнил, какими действиями американская сторона может спровоцировать военный конфликт в регионе.
Ранее Иран заявил о начале производства собственных истребителей.