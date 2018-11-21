СМИ: военным США разрешили открывать огонь на поражение на границе с Мексикой

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Белый Дом разрешил американским военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение. Об этом сообщает Military Times.

По данным издания, распоряжение Белого дома позволяет военным США «совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми».

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Как отмечается, речь идет об «использовании силы» (включая, огонь на поражение) для защиты сотрудников пограничного контроля.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы США завербовали информаторов в караване мигрантов.