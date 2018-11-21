Депутаты хотят отказаться от осуждения ввода войск в Афганистан
Члены комитета Госдумы по обороне предложили отказаться от морального и политического осуждения ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, передает РИА «Новости».
Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, подготовленного к слушаниям комитета, посвященным 30-летию окончания войны в Афганистане.
«Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-1», — говорится в тексте постановления.
Депутаты призвали рассматривать события военного конфликта с точки зрения политической беспристрастности и исторической правды.
Ранее МИД анонсировал приезд в Москву спецпредставителя США по Афганистану.