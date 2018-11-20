На Украине при взрыве во время учений пострадал военный

При взрыве неизвестного устройства на общевойсковом полигоне на Украине получил ранения военнослужащий, передает РИА «Новости» .

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел около 12.00 по местному времени (13.00 мск).

Как отмечается, военнослужащий был госпитализирован. Врачи сообщили, что мужчина получил легкое ранение, угрозы его жизни нет.

Реклама

По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на учениях погибли трое украинских военных.