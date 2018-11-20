Порошенко пообещал новую морскую охрану от Измаила до Мариуполя

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что до конца 2018 года будет развернуто новое управление морской охраны. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, под контроль будет взята вся морская граница государства от города Измаила вблизи Черного моря до Мариуполя на берегу Азовского.

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Подчеркивается, что целью данной инициативы является обеспечение безопасности украинских граждан в условиях «гибридной войны со стороны России».

«Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая», — уточнил Порошенко.

Ранее Европейский союз предупредил о «целевых мерах» из-за обострения конфликта России и Украины в Азовском море.