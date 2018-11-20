Путин обратил внимание на проблемы с гособоронзаказами

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Президент России Владимир Путин призвал детально проанализировать выполнение гособоронзаказа, чтобы понять причины несвоевременного исполнения обязательств предприятий ОПК, передает РИА «Новости».

«Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа, прежде всего, имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственного процесса», — сказал Путин.

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Глава государства выступил с соответствующим заявление на совещании по военной тематике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «беспрецедентной» программу перевооружения российской армии.

В августе в Минобороны заявили о возможном срыве гособоронзаказа в 2018 году.