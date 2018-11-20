Польша решила вопрос по строительству военной базы США «Форт Трамп»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире «Польского радио», что власти страны окончательно решили вопрос о строительстве американской военной базы «Форт Трамп».

Блащак напомнил, что военная база «Форт Трамп» является совместным польско-американским проектом.

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«Он [«Форт Трамп»] будет создан. Это не подлежит никакому сомнению», — заключил министр.

Также глава польского минобороны заверил, что общественные дискуссии о «Форте Трамп» касаются не самой базы, а того, как в стране будут размещены американские военные.

Ранее сообщалось, что большинство поляков выступили против «Форта Трамп».