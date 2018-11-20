В Кремле объяснили, зачем России отвечать на выход США из ДРСМД

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что Россия должна будет ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для восстановления стратегического баланса сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дополнительной информации о возможных действиях российской стороны Песков не привел, однако подчеркнул, что все шаги будут направлены на «обеспечение безопасности и соблюдение интересов России».

Ранее Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД.