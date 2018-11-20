СМИ показали первые фото нового президентского вертолета США

Новый президентский вертолет Sikorsky VH-92 Marine One приземлился на Южную лужайку Белого дома в ходе тестирования. Фото публикует The Drive.

Отмечается, что VH-92 Marine One будет обслуживать не только президента, его семью и ближайших помощников, но и является ключевым компонентом в так называемого плана обеспечения непрерывности работы правительства в непредвиденных ситуациях. Во время кризиса вертолеты Marine One призваны эвакуировать первых лиц в безопасное место.

Ранее сообщалось, что законопроект об оборонном бюджете США на 2019 год предусматривает значительное повышение денежного довольствия американским военнослужащим, увеличение числа кораблей ВМС США, количества самолетов, а также численности некоторых видов и родов войск ВС США