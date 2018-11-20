WP объяснила причину будущего визита Трампа в «горячие точки»

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Президент США Дональд Трамп ранее делился со своими советниками планами посетить американских военных в зонах боевых действий за рубежом на фоне растущей критики из-за того, что он еще этого ни разу не сделал, пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что Трамп попал под критику со стороны некоторых членов военного сообщества из-за того, что ни разу за свой срок не посетил американские войска за рубежом, несмотря на то, что такие поездки ранее были традиционными для президентов США.

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В интервью »Fox News Sunday» Трамп сослался на «невероятный плотный» график, из-за которого он не смог посетить американских солдат, но добавил, что в конечном итоге посетит войска. По данным Washington Post, сам Трамп указывал другие причины. Среди них: проблемы с безопасностью, длительные полеты и его несогласие с войнами в Ираке и Афганистане.

По данным издания, Трамп в последние недели начал говорить своим советникам о том, что такая поездка, возможно, потребуется. Однако конкретных планов посетить войска в Ираке или Афганистане в настоящее время у Трампа нет, сообщает Washington Post со ссылкой на нескольких советников американского президента.

Кроме того, Трамп вряд ли посетит войска во время праздника в честь Дня Благодарения, который он проведет в своем поместье в Мар-а-Лаго, пишет газета.