Эксперты смоделировали сценарий гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

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Аргентинские эксперты описали возможный сценарий гибели подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает портал La Nacion со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при аргентинском минобороны.

Отмечается, что первое возгорание на подлодке могло возникнуть в районе носовых электробатарей за день до гибели судна — 14 ноября 2017 года. Отмечается, что взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции. Затем, считают эксперты, субмарина всплыла и экипаж провел ремонт в условиях непогоды и ночного времени суток. После этого подлодка вновь опустилась под воду.

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Впоследствии на борту «Сан-Хуана» мог возобновиться частично потушенный пожар, который спровоцировал потерю управления подлодкой, из-за чего она начала уходить на дно. Подчеркивается, что все это могло происходить на фоне психологической и физической усталости команды, которая несколько часов назад боролась с возгоранием. После того как субмарина достигла дна, ее раздавило толщей воды.

Ранее были опубликованы снимки затонувшей подлодки.