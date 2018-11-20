Российские фрегаты провели учения в Средиземном море
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели совместные учения в Средиземном море, сообщает РИА «Новости».
По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана второго ранга Алексея Рулева, фрегаты в ходе учений отразили удары условного противника.
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Расчеты ПВО уничтожили авиацию условного противника.
В 2018 году экипажи фрегатов второй раз находятся на выполнении задач в Средиземное море.
Ранее сообщалось, что российские самолеты выполнили полеты над акваторией Японского моря.