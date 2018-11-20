The Hill: у Трампа появился новый противник

У президента США Дональда Трампа появился новый политический враг, сообщает The Hill.

Новым объектом критики Трампа стал отставной адмирал Уильям Макрейвен, который руководил операцией «Копье Нептуна» по ликвидации Усамы бен Ладена. В воскресенье Макрейвен заявил, что нападки Трампа на прессу стали «самой большой угрозой демократии» в его жизни.

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В свою очередь американский президент раскритиковал политические пристрастия военного и заявил, что США могли бы захватить бен Ладена раньше.

Ранее сообщалось, что Трамп начал «словесную войну» против ФБР и минюста.