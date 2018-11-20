В Пентагоне рассказали о важности диалога военных России и США в Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил о необходимости диалога между военными России и США в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американским военным запрещено сотрудничать с Россией. При этом созданный канал по предупреждению конфликтов в Сирии работает хорошо. Военный отметил, что чем больше военные разговаривают друг с другом, тем проще «избежать неправильных оценок».

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«У нас не случалось никаких серьезных инцидентов между самолетами коалиции и российскими самолетами, действующими в этом районе. Итак, очевидно, что нам удалось провести наши операции без конфликтов, и так все и продолжается», — отметил Пахон.

Ранее в США назвали условия оказания международной помощи Сирии.