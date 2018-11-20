«Известия»: в НАТО настроились на диалог с Россией

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В пресс-службе НАТО заявили, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией для снижения напряженности. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что НАТО продолжит придерживаться двойного подхода в отношении российской стороны: сдерживание и оборона будут сочетаться с политическим диалогом.

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«Нам необходимо разговаривать с Россией, чтобы решить наиболее острые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и преодолеть существующие сложности в отношениях», — отметили в пресс-службе Альянса.

Ранее сообщалось, что в НАТО призвали «агрессивную» Россию к диалогу по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).