Путин обозначил приоритетные задачи в развитии армии России

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Президент России Владимир Путин считает, что для усиления российских вооруженных сил необходимы совершенствование боевой подготовки армии, а также ее переоснащение. Слова президента передает РИА «Новости».

Путин отметил, что совершенствование боевой подготовки следует проводить с учетом боевых действий в Сирии. Президент посчитал, что маневры позволят российской армии подготовиться к «нешаблонным, нестандартным задачам». Также он призвал развивать практику «внезапных проверок» боевых частей и соединений.

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Путин подчеркнул, что обязал высшие военные чины отчитаться о перевооружении армии.

Ранее Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД.