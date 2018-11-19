Путин обозначил приоритетные задачи в развитии армии России
Президент России Владимир Путин считает, что для усиления российских вооруженных сил необходимы совершенствование боевой подготовки армии, а также ее переоснащение. Слова президента передает РИА «Новости».
Путин отметил, что совершенствование боевой подготовки следует проводить с учетом боевых действий в Сирии. Президент посчитал, что маневры позволят российской армии подготовиться к «нешаблонным, нестандартным задачам». Также он призвал развивать практику «внезапных проверок» боевых частей и соединений.
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Путин подчеркнул, что обязал высшие военные чины отчитаться о перевооружении армии.
Ранее Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД.