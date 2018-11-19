В Минобороны заявили о захвате армией САР последнего оплота ИГ на юге Сирии

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В российском Министерстве обороны заявили, что армия Сирийской Арабской Республики (САР) завершила военную операцию в районе плато Сафа, где находился последний оплот террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости».

В Генштабе Минобороны рассказали, что сирийская армия провела «точечную операцию» в районе плато Сафа, которая позволила установить контроль над этим регионом. Отмечается, что там были уничтожены боевики ИГ, которые располагали «большим количеством» оружия среднего и крупного калибра.

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«Важность этой победы заключается в том, что это был последний оплот ИГ в сирийской пустыне на юге страны», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что сирийской армией было «зачищено» 380 кв. км.

Ранее сообщалось, что жители сирийской провинции Сувейда на официальном приеме у президента Сирии Башара Асада посадили его себе на плечи в благодарность за освобождение из плена «Исламкого государства».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.