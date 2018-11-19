Россия не видит необходимости в увеличении бюджета ОЗХО

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Россия не видит необходимости в увеличении бюджета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает ТАСС.

Об этом рассказал постпред России при организации Александр Шульгин.

«Предлагаем вернуться к редакции программы бюджета на 2019 года от 6 июля. Эта редакция документа самая первая, она была выпущена уже после принятия решения по атрибуции, однако она построена на традиционном для нашей организации принципе нулевого номинального роста, и в ней нет никаких дополнительных взносов на атрибуцию», — сказал он.

Ранее в Госдепе назвали срок подготовки отчета о применении химоружия Россией.