Показано видео полета новейших Су-57 в Сирии

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Минобороны опубликовало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в небе над Сирией. Запись опубликовано в соцсетях ведомства.

Ведомство называет опубликованные кадры «уникальными».

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что экипажи Су-57 выполнили более десяти полетов в Сирии.

Ранее СМИ предупредили о «третьей мировой» из-за усовершенствования Су-57.