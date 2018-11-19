Показано видео полета новейших Су-57 в Сирии
Минобороны опубликовало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в небе над Сирией. Запись опубликовано в соцсетях ведомства.
Ведомство называет опубликованные кадры «уникальными».
«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипажи Су-57 выполнили более десяти полетов в Сирии.
Ранее СМИ предупредили о «третьей мировой» из-за усовершенствования Су-57.